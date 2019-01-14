سبعيني يقطع 400 كيلومتر على برميل في المحيط الأطلسي

قطع المغامر جاك سافان مسافة 400 كيلومتر منذ انطلاقه نهاية كانون الأول/ديسمبر من جزر الكاناري لعبور الأطلسي على برميل، فيما يحتفل الاثنين بعيد ميلاده الـ72.

وفي اتصال هاتفي أجرته معه وكالة "فرانس برس" قال المظلي السابق في الجيش الفرنسي إنه تأخر "مدة 15 يوماً" بسبب التيارات التي أخرجته عن المسار المرسوم.

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وقد انطلق هذا الرجل الرياضي في 26 كانون الأول/ديسمبر من جزيرة إل هييرو ليعبر الأطلسي بقوة التيارات فقط في رحلة يتوقع أن تستغرق ثلاثة أشهر.

وأوضح قائلاً: "لقد كان الليل الماضي مضطربا. لقد أمطرت لكن الأمور تسير على ما يرام. قبل يومين تمكنت من السباحة. كان نهاراً رائعاً. مرت بقربي سفينة شحن وسمكة حوت". وأضاف: "الأيام تمر بسرعة كبيرة وأنا لا أمل والأمر رائع".

وكان سافان استعد لمغامرته هذه منذ أشهر في حوض أريس لصناعة السفن في مدينة أركاشون (جنوب غربي فرنسا).

ويركب هذا المغامر برميلا طوله ثلاثة أمتار وقطره متران وعشرة سنتيمترات، وهو معدّ ليقاوم الأمواج وهجمات القرش.

ويأمل المغامر أن تنتهي به التيارات المائية في جزر الكاريبي.

وإضافة إلى التجربة الشخصية التي أراد أن يعيشها، تؤدي هذه الرحلة بعض الفوائد العلمية، منها وضع أجهزة لمراقبة المحيطات ودراسة التيارات البحرية، ومراقبة سلوكه في عزلته الطويلة.

وبلغت تكاليف هذه الرحلة 60 ألف يورو جُمعت بشكل أساسي من تمويل تشاركي.