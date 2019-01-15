بيتزا وبرغر لضيوف البيت الأبيض في ظل الإغلاق الحكومي

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب شطائر بيتزا وبرغر للاعبي كرة قدم استضافهم، الاثنين، في البيت الأبيض، قائلاً إنه دفع شخصياً قيمة الفاتورة لهذا الطلب الذي فرضته ظروف التقشف في ظل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، الاثنين، إنه رفض اقتراحا من حليف جمهوري في #مجلس_الشيوخ بأن يعيد جزئيا فتح الإدارات... ترمب يرفض اقتراح عضو بمجلس الشيوخ لإعادة فتح الحكومة أميركا

وقال الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد يوم أمضاه في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا: "بسبب الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية، كما تعلمون.. نتناول الكثير من البرغر والبيتزا، أظن أنهم سيفضلون ذلك على أي شيء آخر كنا لنقدمه لهم".

ومزح ترمب قائلاً إنه كان في البدء ينوي أن يستعين بالسلطة التي تعدها زوجته السيدة الأولى ميلانيا، غير أنه فضّل الوجبات السريعة لتدارك الموقف.. وكشف ترمب أنه طلب إلى البيت الأبيض 1000ساندويتش منها 300 من الهامبرغر، بالإضافة إلى قطع الدجاج المقلي والبيتزا، وأنه تحمل التكلفة شخصياً جراء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.

ورداً على سؤال عن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المفضلة لديه، أجاب ترمب: "أنا أحب ما هو أميركي. كل شيء أميركي".

ومع إلحاح أحد الصحافيين لمعرفة هل يفضل "ماكدونالدز" أم "ونديز"، قال الرئيس الأميركي "أحبهما جميعا. لا يقدمون سوى الطيّبات من الأغذية الأميركية الرائعة".

وتدور المناقشات بين الرئيس الجمهوري المطالب بتمويل مشروع لإقامة جدار على الحدود مع المكسيك، وخصومه الديمقراطيين المعارضين لذلك في حلقة مفرغة.

وقد أدت هذه المراوحة إلى إغلاق جزئي للإدارات الأميركية الفيدرالية أرغم موظفين كثيرين بينهم بعض العاملين في البيت الأبيض على ملازمة منازلهم في ظل تعذر دفع مستحقاتهم.

هذا الإغلاق الجزئي المستمر منذ 24 يوما هو الأطول من نوعه في التاريخ الأميركي.