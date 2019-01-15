متى تضع ميغان ماركل حملها وما موقفها من جنسه؟

يبدو أن #الأمير_هاري وزوجته #ميغان اختارا عدم محاولة معرفة نوع الجنين الذي يتوقع أن تضعه ميغان هذا الربيع.

دوقة سوسيكس قالت لتلاميذ مدرسة في بيركنهيد اليوم الاثنين، إنها لا تعرف ما الذي تحمله، هل هو صبي أم فتاة؟

وقالت تلميذة تدعى كيتي دادلي (9 سنوات) بعد مقابلة الزوجين الملكيين: "سألتها إن كانت حاملا بفتاة أم صبي فقالت إنها لا تعرف".

اللقاء حدث عندما تحدثت ميغان مع مجموعة من الأطفال في مدرسة سانت أن الكاثوليكية الابتدائية في المدينة التي تبعد 340 كلم شمال غربي لندن.

وقالت ميغان أيضا لأحد الأطفال إنها في الشهر السادس من حملها، وتتوقع أن تضع طفلها نهاية أبريل/نيسان أو أوائل مايو/أيار.