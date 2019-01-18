اليابانيون لا ينتظرون النيازك.. بل يصنعونها!

وضع صاروخ ياباني في مدار الأرض، الجمعة، سبعة أقمار اصطناعية صغيرة منها واحد قادر على إنتاج زخّات نيزكية اصطناعية.

وتعود هذه الفكرة الفريدة إلى شركة ناشئة مقرّها طوكيو.

وهذا القمر الاصطناعي قادر على إنتاج 400 كرة صغيرة تتوهّج حين تدخل الغلاف الجوي للأرض. وسيبدأ ذلك في مطلع العام المقبل في سماء مدينة هيروشيما.

وهو يوجّه كراته الصغيرة بالاتجاه المطلوب ليجعل سماء المدينة متوهّجة بما يشبه الألعاب النارية الآتية من الفضاء، واستخدمت في ذلك تقنيات تحتفظ بها الشركة لنفسها.

وأقلع الصاروخ "إبسيلون 4" صباح الجمعة من مركز أوشينورو الفضائي، حاملاً سبعة أقمار صغيرة لابتكارات تقنية جديدة، بحسب متحدث باسم وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا).