رئيس فنزويلا يزعم أنه سافر عبر الزمن ورأى المستقبل

ظهر فيديو أمس الخميس للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن كلمة ألقاها الاثنين الماضي، زعم فيها أمام مئات من العسكريين، وغيرهم ملايين تابعوها عبر شاشات تلفزيونية موحدة في البلاد المبتلية بأكبر أزمة اقتصادية منذ سنوات، أنه سافر عبر الزمن واخترق حدوده من الحاضر إلى المستقبل، وقال: "ها قد عدت بأخبار سارة لأطمئنكم بما أنا متأكد منه، بأن كل شيء سيجري على ما يرام"، وفق تعبيره.

تابع وقال: "أؤكد لكم بأننا سنخرج (من الأزمة) أشد قوة وأكثر حكمة. لقد ذهبت إلى المستقبل ورأيت كل شيء خيراً لنا ولشعبنا"، بحسب ما نسمعه في الفيديو المرفق، فيما لم يستغرب أي من الحاضرين ما قال، بل أخذوا كلامه على محمل الجد"، وهو ما قرأته "العربية.نت" عن سفره عبر الزمن في موقع Infobae الإخباري الأرجنتيني، والذي أعاد إلى الذاكرة غريبة أخرى للرئيس الذي أقسم الأسبوع الماضي اليمين الدستورية لولاية ثانية من 6 سنوات، وكانت "غريبته" عن الرئيس الراحل هوغو تشافيس، وكيف تجسد له على هيئة عصفور.

والتقى بالرئيس بعد وفاته

بعد 33 يوماً من وفاة تشافيس، قام مادورو الذي كان رئيساً بالنيابة ومرشحاً للرئاسة، بزيارة البيت الذي ولد فيه الرئيس الراحل ببلدة Sabaneta في ولاية "باريناس" بالشمال الغربي الفنزويلي، وفي باحة خارج البيت جلس وحوله أفراد من عائلة الرئيس وأقاربه، طبقاً لما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه روى يوم 2 أبريل 2013 ما يشير إلى أن تشافيس باركه حين ظهر له متجسداً بعصفور صغير جداً "دخل عليّ فجأة وحام يرفرف حول رأسي 3 مرات"، وفق زعمه قبل أسبوعين من الانتخابات التي خرج منها غانماً المنصب الأول في البلاد.

تمضي الرواية ويتابع مادورو القصة فيقول: "ثم استوى العصفور على خشبة أمامي وبدأ يزقزق بصوت جميل، فبقيت أنظر إليه، لكني زقزقت له قائلاً: "إذا غنيت فسأغني" وغنيت بالصفير، ولم يستغربني العصفور، فغنى قليلاً، ثم حام دائراً حولي ومضى، عندها شعرت بروحه" أي روح الرئيس الذي قضى ضحية للسرطان.