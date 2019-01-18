97 سنة ويقودها بنفسه.. انقلاب سيارة زوج ملكة بريطانيا

نجا الأمير فيليب 97 عاماً زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث، من دون أن تلحق به إصابات من حادث سيارة كان يقودها اليوم الخميس قرب ضيعة ساندرينغهام في شرق إنجلترا.

وقالت الشرطة إن شخصين في السيارة التي اصطدمت بسيارة الأمير، الذي يحمل لقب دوق أدنبرة، نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح طفيفة لكنهما خرجا في وقت لاحق.

وأظهرت صور من مكان الحادث سيارة من طراز لاند روفر منقلبة على جانب الطريق. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن شاهد قوله إن الحادث وقع عندما كان الأمير فيليب يخرج من طريق جانبي إلى الطريق الرئيسي. وذكر الشاهد أن الأمير كان مصدوما بشدة.

وأكد قصر بكنغهام وقوع الحادث وقال في بيان "لم يصب الدوق".