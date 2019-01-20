شاهد ليل الأحد خسوفا كليا وقمرا عملاقا

تشهد نهاية الأسبوع الحالي اصطفاف القمر والأرض و #الشمس في ظاهرة #الخسوف_الكلي الوحيدة خلال العام الحالي، بل العام المقبل أيضا.

وفي الوقت نفسه، سوف يقترب #القمر من الأرض على نحو أكبر ويظهر أكبر حجما قليلا وأكثر إشراقا من المعتاد، أو ما يعرف بالقمر العملاق.

وفي السياق، قال باتريك هارايغان، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة رايس الأميركية، إن "هذه المرة جيدة على نحو خاص، ليس لوجود قمر عملاق وخسوف كلي فحسب، بل لأن الخسوف الكلي يستمر لفترة طويلة، لقرابة ساعة".

ويبدأ الخسوف الكلي مساء الأحد ويستمر حتى صباح الاثنين بناء على الموقع، ومن المتوقع أن يستمر لثلاث ساعات.

وتبدأ المرحلة الجزئية في حوالي الساعة 10:34 مساء الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عندما يبدأ ظل الأرض في تغطية القمر. والمرحلة الكلية - عندما يغطي ظل الأرض القمر تماما - تستمر 62 دقيقة، بدءاً من الساعة 11:41 مساء الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وإذا كانت السماء صافية، فسيظهر الخسوف الكلي في أميركا الشمالية والجنوبية، فضلا عن غرينلاند وأيسلندا وأيرلندا وبريطانيا العظمى والنرويج والسويد والبرتغال والسواحل الفرنسية والإسبانية.

أما بقية أوروبا، فضلا عن إفريقيا، فستكون عندها رؤية جزئية قبل أن يصل القمر.

وفي بعض الأماكن سيتم بث الظاهرة على الهواء مباشرة، بما في ذلك مرصد غريفيث في لوس أنجلوس.

وخلال الخسوف الكلي، سيبدو القمر باللون الأحمر بسبب ضوء الشمس الذي يتشتت من الغلاف الجوي للأرض. ولهذا يطلق على القمر أثناء الخسوف الكلي القمر الدامي.

وفي يناير/كانون الثاني، يعرف البدر أيضا أحيانا باسم القمر الذئب أو قمر الروح العظيمة.