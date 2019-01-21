أسد يفترس رجلاً تسلل إلى حديقة حيوانات هندية

قضى رجل هندي بعدما افترسه أسد إثر تسلقه جدار حديقة للحيوانات في ولاية البنجاب شمال البلاد، على ما أعلن مسؤولون الاثنين.

وتسلق الرجل، الأحد، الجدار البالغ طوله 6 أمتار في حديقة شهاتبير للحيوانات التي تضم 4 أسود، قبل أن يدخل المنطقة المحظورة حيث تعرض للهجوم.

وقد هرع طاقم الحديقة إلى الموقع بعد سماعهم صراخ الرجل في محاولة لإنقاذه.

وقال روشان سونكاريا من هيئة حماية الغابات في الولاية: "لقد تسلل إلى حديقة الحيوانات. نقلناه إلى المستشفى لكنه قضى متأثرا بجروحه".

والحيوان الذي هاجم الرجل كان أسدا آسيويا من فصيلة مهددة بشدة بالانقراض.

ولا يزال حوالي 500 حيوان فقط من هذه الأسود تعيش في الطبيعة، وكلها في محمية جير بولاية غوجارات غرب الهند.

ولم تتمكن السلطات بعد من الاتصال بعائلة الضحية.