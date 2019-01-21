معكرونة لركاب قطارات أنفاق طوكيو قبل ساعات الذروة

تعرض شركة لقطارات الأنفاق في #طوكيو تقديم شرائح المعكرونة ( #نودلز) وأطعمة يابانية أخرى للأشخاص المستعدين لتغيير عاداتهم اليومية في الصباح الباكر، في محاولة للحد من الازدحام في ساعات الذروة.

وسيتمكن مستخدمو خط "توزاي"، وهو من الأكثر اكتظاظا في العاصمة اليابانية مع 7.2 مليون مسافر يوميا، من الاستفادة من هذا البرنامج الذي يراه القائمون عليه مغريا رغم بساطة المكافأة المعروضة.

وبموجب هذا العرض، في حال قبل ألفا شخص هذا التحدي خلال الأسبوعين المقبلين، سينال كل شخص طبق تمبورا ياباني مجانا. وفي حال زاد العدد عن 2500، سيحصل الأشخاص على طبق نودلز "سوبا"، فيما سيحظى الأشخاص بالطبقين معا في حال تخطى عدد المشاركين ثلاثة آلاف.

ويتنقل أكثر من 76 ألف شخص عبر خط "توزاي" بين الساعة 07.50 و8.50، أي ما يوازي ضعف قدرته الاستيعابية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة #قطارات_الأنفاق في طوكيو، تاكيشي ياماشيتا، أن السلامة ليست مهددة، غير أن الركاب يكونون مكدسين وبالكاد يستطيعون التحرك.