ظروف غامضة تحيط بـ"اختطاف" مسنة بالـ88 في النمسا

رفعت الشرطة النمساوية الأربعاء الإنذار بشأن اختفاء امرأة مسنة تبلغ الثامنة والثمانين من وسط الشارع في آيزنشتات في شرق النمسا الثلاثاء بعدما تحدثت أولا عن "عملية خطف" وباشرت عمليات بحث واسعة النطاق.

وشوهدت المرأة تصعد إلى سيارة ليموزين برفقة رجلين بعدما كانت تسير في الشارع في آيزنشتات قرب الحدود مع النمسا، ما أثار القلق.

لكن المرأة حضرت ليل الثلاثاء الأربعاء إلى شرطة تيرول في غرب النمسا، وأوضحت "أنها صعدت طوعاً" إلى السيارة على ما ذكرت السلطات الأربعاء. وتم استجواب مرافقيها أيضا.

وذكرت صحيفة "هويته" الشعبية الواسعة الانتشار أن المرأة التي قيل إنها والدة شتيفان اوتروباي الذي يشرف على مؤسسة تدير ثروة عائلة استرهازي المجرية النبيلة سابقا، توجهت إلى منزل ابنتها في منتجع كيتزبوهل الراقي في تيرول في إطار "قضية عائلية".

وأوضحت الشرطة أنها تواصل تحقيقها لمعرفة "الملابسات المحددة" لهذه القضية.

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وكانت الشرطة قد أكدت في وقت سابق أن الرجلين أرغما السمنة على الصعود إلى إحدى السيارتين اللتين قد تكونان تحملان لوحتي تسجيل أجنبيتين، وانطلقا بها.

وتوخى وزير الداخلية، هربرت كيكل، الحذر مشيراً إلى أن السلطات غير متأكدة بعد أن الأمر يتعلق "بعملية خطف بالمعنى الكلاسيكي".

وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاً "دولياً" يجرى. وأشارت الصحف من جهتها إلى وجود انتشار لعناصر من الشرطة مدججين بالسلاح في شوارع آيزنشتات في الساعات التي تلت العملية. كما قال شاهد إن الشرطة توقف وتفتش السيارات التي تحمل لوحة تسجيل أجنبية، المجرية منها خصوصا.