فيديو لثقب ظهر في حذاء الأمير وليام في "دافوس" بسويسرا

قليلون لاحظوا ما استغربوا له حين حضروا جلسة حوارية عقدها الأمير البريطاني وليام أمس الثلاثاء في "دافوس" بسويسرا، مع الإعلامي الشهير بصنعه وثائقيات تلفزيونية عدة، خصوصا حول التاريخ الطبيعي، وهو السير David Attenborough البالغ 92 سنة، وملخص ما لاحظوه أن الأمير ظهر في الجلسة وهو منتعل حذاء مثقوبا.

نرى ذلك في صور عدة للقاء الحواري، لم يلحظ ثقب الحذاء الظاهر فيها من الإعلاميين سوى العاملين بالموقع الإنجليزي اللغة لمجلة Hello الاجتماعية الشهيرة، وفيه ذكرت أن من سبقها إلى ملاحظته هو "تويتري" كتب تغريدة بحسابه تساءل فيها عما إذا كان ما رآه في لقطة سريعة على شاشة قناة BBC 1 التلفزيونية "هو ثقب في حذاء الأمير" لذلك بحثت "العربية.نت" في موقع Youtube ووجدت مقطع فيديو، تعرضه أدناه، وفيه تأكيد أن ما رآه "التويتري" صاحب النظر الثاقب، هو "خرم" مستدير في حذاء الأمير، قطره يزيد عن سنتيمتر.

واستغلت المجلة مناسبة الثقب لتعيد ذاكرة قرائها إلى ثقب آخر لاحظه الإعلاميون البريطانيون في أغسطس الماضي، ولكن بحذاء شقيقه الأمير هاري، وفي اليوم نفسه اكتظت مواقع التواصل والإخبارية بصور للثقب الذي يمكن العثور عليها عبر الاستعانة بخانة البحث في مواقع التصفح، خصوصا "غوغل" الشهير، وبثوان تظهر للباحثين.