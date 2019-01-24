روبوت يحلّ مشاكل المسافرين.. يبحث لك عن موقف

يجرب مطار غاتويك الدولي الواقع في مقاطعة غرب ساسكس جنوب لندن، ابتداءً من شهر أغسطس المقبل، مشروعاً جديداً عبارة عن روبوت يتولى إيقاف المركبات بطريقة سلسة ومنظمة.

وسوف يكون على السائق أن يترك مركبته مع هذا الروبوت الذي سيتولى المهمة على أفضل وجه، بدلاً من الانزعاج بالبحث عن موقف للسيارة في المطار.

سيقوم الروبوت بوضع السيارات بجوار بعضها بطريقة مرتبة، أكثر مما يفعل البشر، ما سيجعله قادراً على احتواء عدد إضافي يقدر بالثلث من السيارات في الموقع نفسه.

بالنسبة للمسافر فسوف يترك سيارته في منطقة الإنزال قبل استدعاء الروبوت من خلال تطبيق معين، ليقوم بقطر السيارة وتحريكها نحو المكان المناسب تلقائياً.

وسوف تخضع التجربة لمدة ثلاثة أشهر يتم من خلالها تقييم الوضع ومدى نجاحه في حل مشكلة المواقف فعلياً.

وهناك إعدادات في البنية التحتية والمواقف سوف يتم تجهيزها في الفترة إلى شهر أغسطس قبل البدء في المشروع.

وقد تم تطوير هذه التكنولوجيا من قبل شركة فرنسية.

وخضع مطار شار ديغول الفرنسي في العام الماضي لتجربة شبيهة استمرت لمدة خمسة أشهر وحققت نجاحاً كبيراً.

وتقترح تقارير تقنية أن الوظائف التنظيمية من هذا النوع، سوف تحل فيها مشغلات آلية في المستقبل القريب.