معقول.. وقود سيارات من مخلفات الأشجار!

هل يمكن اللجوء في يوم ما إلى جذور الأشجار والأغصان والفروع لاستخدامها كوقود لتشغيل السيارات؟ هذا ما يأمل في تحقيقه باحث سويدي بعد أن استطاع تطوير منتج من لب الثمر يمكنه عمل ذلك على نطاق محدود.

واستخدم كريستيان هولتيبرج الخبير في مجال الهندسة الكيميائية بجامعة لوند بقايا السائل الأسود الناتج عن تصنيع اللب والورق لعمل مركب كيميائي يسمى ليجنين.

وبعد عملية التنقية والترشيح يتحول هذا السائل إلى خليط من #البنزين .

وقال هولتيبرج لرويترز "نحن نستخدم في الواقع بعض المواد من الخشب لا يستخدمونها عندما يقومون بتصنيع الورق واللب.. إنها تضيف قيمة للمكونات منخفضة القيمة من الأشجار".

ويضيف أنه من الناحية البيئية، يعطيه ذلك ميزة على أنواع من #الوقود_الحيوي الآخر مثل الإيثانول. وتابع "الكثير من الجدال المتعلق بإنتاج الإيثانول كان في استخدام المواد الخام التي يمكن تناولها كطعام في واقع الأمر".

ولدى هولتيبرج وحدة صناعية تجريبية ويأمل أن يصبح #وقود_الأشجار متاحا في #محطات_الوقود بحلول 2021.

ورغم أنه سيوفر جزءا من متطلبات سائقي السيارات السويديين فإنه يأمل أن يساعد مع المنتجات المتجددة الأخرى قيد التطوير في تقليص الاعتماد على #الوقود_الحفري .