سرقة لوحة عن القرم وسط النهار وبوجود الأمن من متحف روسي

أعلنت السلطات الروسية، الاثنين، أنها أوقفت رجلا متهما بسرقة لوحة تعود للقرن التاسع عشر من متحف في موسكو، في وضح النهار وفي ظلّ الإجراءات الأمنية.

وكان متحف تريتياكوف أعلن في بيان مساء الأحد أن لوحة للرسام الروسي أرخيب كويندجي سرقت في وقت دوام العمل.

ورسم كويندجي، الفنان الروسي الراحل ذو الأصول اليونانية، اللوحة المسروقة، وهي لوحة "آي بيتري القرم"، عام 1908 وصور فيها بفرشاته جبلا في شبه جزيرة القرم.

وأوقف شاب يبلغ 31 من العمر في هذه القضية، وهو يتحدر من إحدى القرى الواقعة في جوار موسكو. ونسبت وكالة "تاس" إلى إيرينا فولك، وهي متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية الروسية، قولها إن الرجل أبلغ الشرطة بالمكان الذي خبأ فيه اللوحة. وقد عثرت عليها الشرطة فيما بعد مخبأة في ورشة، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

وأوضح المتحف أن عناصر الأمن كانوا يعملون بشكل عادي وقت حدوث السرقة. ولذا، جرى تشديد الإجراءات الأمنية بعد ذلك.

ويعود تأسيس متحف تريتياكوف إلى العام 1856، وهو يضمّ واحدة من أهم المجموعات الفنية في روسيا.

وكانت لوحة "بستان بيرش" التي رسمها كويندجي عام 1881 بيعت في مزاد بأكثر من ثلاثة ملايين دولار في 2008.