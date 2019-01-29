سافر بسيارة كهربائية من هولندا لأستراليا ليثبت قدرتها

يرغب رجل هولندي يدعى ويبي واكر في تبديد المخاوف من قيادة السيارات الكهربائية، والتأكيد على أن لها القدرة على السير لمسافات طويلة.

ولهذا الغرض، نفذ واكر تجربة القيادة لمسافة 89 ألف كيلومتراً من أمستردام إلى أديليد في أستراليا، وذلك في سيارة كهربائية صغيرة.

وأراد بذلك أن يثبت للأستراليين أن السيارات الكهربائية هي بديل عن السيارة التقليدية قابل للتطبيق وعملي.

وفي التفاصيل، قام المغامر واكر، ابتداء من مارس/آذار 2016 عابراً 33 دولة من أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، وصولاً أخيراً إلى أستراليا، وذلك في سيارة "فولكس فاغن غولف" موديل عام 2009 تم تحويلها إلى الطاقة الكهربائية.

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وخلال السبعة أشهر الأخيرة، كانت جولة واكر داخل القارة الأسترالية، مروراً بالعديد من المدن وصولاً إلى سيدني حيث ينهي جولته.

وعن هذا الموضوع، قال واكر لصحيفة "غارديان أستراليا": "كنت أتوقع أن أكون منهكاً وجائعاً عند انتهاء الرحلة، لكنني لا أزال أستمتع كثيرا.. لكن أنا حزين بعض الشيء لأنني آتي إلى نهاية الرحلة".

ومن خلال قيادة هذه المسافات البعيدة، يأمل واكر في القضاء على القلق الأسترالي من السيارات الكهربائية، بسبب عدم وجود محطات شحن على الطرقات، وفي إثبات إلى أي مدى يمكن للسيارات الكهربائية السفر دون صعوبة.

الأستراليون الأقل إقبالاً على السيارات الكهربائية

يذكر أن أستراليا لديها واحدة من أبطأ معدلات الإقبال على المركبات الكهربائية في العالم المتقدم.

ففي عام 2016، كانت نسبة السيارات الكهربائية تبلغ فقط 0.1% من جميع مبيعات السيارات الجديدة، مقارنة بـ29% في النرويج، و6% في هولندا و1.5% في الصين والمملكة المتحدة.

وتبدد مغامرة واكر المخاوف بشأن أسعار السيارات الكهربائية، وبشأن عدم قدرتها على السفر لمسافات طويلة.

وشدد واكر على أن سيارته القديمة استطاعت أن تقوم بالمهمة بسهولة، "فما بالك بالسيارات الكهربائية الحديثة؟".