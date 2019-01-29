صدفة أنقذت أميركا من كارثة بالحرب العالمية الثانية

خلال ثلاثينات القرن الماضي، اعتمدت اليابان سياسة توسعية غزت على إثرها إقليم منشوريا (Manchuria) الصيني سنة 1931 عقب حادثة موكدين (Mukden) المفتعلة قبل أن تعلن قيام دولة مانشوكو (Manchukuo) على هذه الأراضي الصينية.

ومع حلول سنة 1937، اتجهت اليابان للتوسع مجددا على حساب جارتها الصين، معلنة بذلك بداية الحرب اليابانية الصينية الثانية على إثر مناوشات حدودية عند جسر ماركو بولو (Marco Polo Bridge).

وخلال النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر سنة 1940، استغلت اليابان سقوط باريس واستسلام فرنسا للألمان لتقدم على احتلال أجزاء من المستعمرة الفرنسية بالهند الصينية.

وبسبب هذه الحادثة، تزايدت مخاوف الولايات المتحدة الأميركية من الأطماع التوسعية اليابانية، فبتدخله بالمستعمرة الفرنسية بالهند الصينية بات #الجيش_الياباني على مقربة من المستعمرة الأميركية بالفلبين والممتلكات البريطانية بالمنطقة.

وكردٍ على ذلك، فرض #الأميركيون جملة من العقوبات الاقتصادية على اليابان كتجميد الأصول اليابانية بالبنوك الأميركية وحظر تصدير المواد الأولية.

وبسبب هذه العقوبات، عرف الاقتصاد الياباني تدهورا خطيرا دفع بالبلاد لدخول الحرب العالمية الثانية عن طريق مهاجمة القاعدة البحرية الأميركية ببيرل هاربر (Pearl Harbor).

وفي الأثناء، وقع اختيار اليابانيين على يوم السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 1941 والموافق ليوم الأحد لبدء الحرب، حيث آمنت القيادة العسكرية اليابانية بأن الأحد يوم راحة مقدس للأميركيين الذين سيتواجدون بالكنائس وهو ما سيجعل هجوم بيرل هاربر أكثر سهولة ودمارا.

خلال هجوم بيرل هاربر، تمكن اليابانيون من إغراق أو تخريب العديد من البوارج الحربية الأميركية، فضلا عن ذلك شهد هذا الهجوم مقتل 2300 جندي أميركي وتدمير ما يزيد عن 160 طائرة حربية كانت متمركزة بمطار القاعدة البحرية.

وعلى الرغم من نجاحهم في إلحاق خسائر جسيمة بالأميركيين، فشل اليابانيون في تحقيق هدفهم الرئيسي والذي يقضي بتوجيه ضربة قاضية لأسطول المحيط الهادئ الأميركي وإقصائه من النزاع.

وبعد فشلهم في تخريب قاعدة بيرل هاربر بشكل كامل، فشل اليابانيون أيضا في تدمير حاملات الطائرات الثلاث التابعة لأسطول المحيط الهادئ الأميركي والتي كانت بمحض الصدفة خارج القاعدة زمن وقوع الهجوم، لتتحول هذه القطع البحرية الثلاث تدريجيا إلى كابوس مرعب أرّق البحرية اليابانية طيلة الفترة المتبقية من الحرب العالمية الثانية.

فيوم الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 1941، أي قبل يومين من الهجوم الياباني أبحرت حاملة الطائرات الأميركية يو أس أس ليكسنغتون(USS Lexington) من بيرل هاربر رفقة عدد من السفن الحربية الأخرى بقيادة الأميرال جون نيوتن (John H. Newton) نحو جزيرة ميدواي (Midway Island) لتتواجد بسبب ذلك على بعد نحو 500 ميل جنوب شرقي بيرل هاربر.

وبالتزامن مع بداية قصف قاعدة بيرل هاربر، تواجدت حاملة الطائرات يو أس أس ساراتوغا (USS Saratoga) قرب ميناء سان دييغو (San Diego) بكاليفورنيا استعدادا لتحميل عدد من الطائرات الحربية على متنها، أما حاملة الطائرة الثالثة يو أس أس أنتربرايز (USS Enterprise) فقد كانت على مسافة 215 ميلا فقط من بيرل هابر، حيث كانت الأخيرة في طريق العودة نحو القاعدة البحرية عقب إتمامها لمهمتها بجزيرة ويك (Wake Island) والتي أبحرت إليها أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1941.

وعلى الرغم من نجاحها في تدمير وتعطيل عدد من البوارج الحربية الأميركية ببيرل هاربر يوم السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 1941، فشلت اليابان في إلحاق الأذى بحاملات الطائرات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الأميركي.

وخلال السنوات التالية، لعبت حاملات الطائرات الثلاث برفقة حاملات طائرات أخرى نقلت من أسطول المحيط الأطلسي نحو أسطول المحيط الهادئ دورا أساسيا في إلحاق الهزيمة باليابانيين، خاصة خلال معركة ميدواي والتي قلبت موازين الحرب لصالح الأميركيين، وإجبارهم على توقيع اتفاقية الاستسلام يوم الثاني من شهر أيلول/سبتمبر سنة 1945.