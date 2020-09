فيديو لعجائب لفظ الرئيس الفنزويلي للكلمات الإنجليزية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المغضوب عليه من قسم كبير من شعبه وجيرانه في دول القارة الأميركية بشكل خاص، تحول الأربعاء، إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل، حين تحدى الرئيس الأميركي رونالد ترمب بكلمات إنجليزية لفظها بطريقة كشفت جهله للغة الأكثر انتشارا في العالم، ومن بلبلة الكلام على لسانه اخترع كلمة غريبة في معرض ظنه أنها إنجليزية، فقهقه الحاضرون معه في القاعة التي عبر كلامه جدرانها ووصل إلى مواقع التواصل فاكتظت بالسخريات.

كان يلقي كلمة ارتجالية بالإسبانية في قصر Miraflores الرئاسي بالعاصمة كاراكاس، وصف فيها السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأنها "طفولية" على حد ما قرأت "العربية.نت" مما ذكرته صحيفة Clarin الأرجنتينية، عن تعليقه على صورة التقطها مصور بكاميرته لدفتر كان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، يحمله الثلاثاء الماضي.

على صفحة الدفتر الأولى ظهرت عبارة "5 آلاف جندي إلى كولومبيا" في وقت أطل متحدث باسم البيت الأبيض من شاشة CNN وقال: "إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بتعامل الرئيس مع الأزمة بفنزويلا"، في إشارة إلى إمكانية التدخل العسكري، عبر إرسال قوات أميركية إلى كولومبيا، جارة فنزويلا اللدود.

"هام أوفس فنزويلا"

واغتاظ مادورو من خبر الدفتر وما فيه، فجمع وزراءه وبعض الإعلاميين، وعلى مسمعهم وجه تحذيرا لترمب بالإسبانية.ونسمعه في فيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، وفيه قال له بعد الثانية 15 من المقطع: Con Venezuela no te metas أي ما معناه: "لا تتدخل في فنزويلا" وكانت على مسمع أيضا من تابعوا كلمته في بث مباشر عبر الشاشات الفنزويلية الصغيرة.





ثم أراد أن يقول للرئيس الأميركي عبارة شبيهة بها تقريبا، ولكن بالإنجليزية، فاختار أن يقول "دونالد ترمب، ارفع يديك عن فنزويلا" وقالها Ham offs Venezuela وكررها مع بعض التصحيح، بدلا من Get your hands of Venezuela أو ما شابه، ثم أراد أن يبدو حازما، فتلاها بكلمة "فورا" وترجمها بلفظهImmediati معتقدا أنها Immediately الإنجليزية، لذلك قهقه الحاضرون، وبعدها انتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام خبر الرئيس الوارد بسيرته أنه من أتباع الزعيم الروحي الهندي Sathya Sai Baba الراحل في 2011 بعمر 85 سنة.