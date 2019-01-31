هل تتخيل درجة الحرارة على سطح القمر؟

واجهت المركبة الصينية غير المأهولة "تشانغ إيه 4" التي حطت على سطح القمر في الرابع من كانون الثاني/يناير بردا في الليل القمري أكثر مما كان متوقعا، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الصينية، الخميس.

وهبطت الحرارة على سطح القمر إلى 190 درجة تحت الصفر في أول ليلة أمضتها المركبة على سطح #القمر، ولم يكن العلماء يتوقعون أن تنحسر الحرارة إلى هذا الحدّ.

ودرجات الحرارة هذه أقل من تلك التي سجّلتها المركبات الأميركية في مهمات سابقة، وقد يكون السبب في ذلك أن المهمات السابقة استكشفت الوجه المطل على الأرض من القمر، أما "تشانغ إيه 4" فقد حطّت في الجانب الخفي، أي الذي يظل محجوبا عن الأرض على الدوام.

ورجّحت الوكالة أن يكون اختلاف طبيعة السطح بين الجانب الظاهر للأرض والجانب الخفي عنها هو السبب في هذا الفرق في درجات الحرارة.

وكانت المركبة الصينية غير المأهولة "تشانغ إيه 4" نجحت في الثالث من كانون الثاني/يناير في الهبوط على سطح القمر، في الجانب الخفيّ منه عن الأرض، لأول مرة في تاريخ غزو الفضاء. وبعد ذلك بساعات أنزلت المسبار "يوتو 2" على السطح لدراسته.

وهي المرة الثانية التي ترسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر بعد المسبار "يوتو" (أرنب اليشم) في 2013 الذي استمر في العمل 31 شهرا. لكنه هبط على الجانب المقابل للأرض.

ويجري المسبار الجديد دراسات على الموجات المنخفضة والموارد المعدنية، وأنهى تجربة عن إمكانية الزراعة على سطح القمر أسفرت عن نمو غرسة قطن في ظرف ملائم داخل المركبة.