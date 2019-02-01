201 راكب انزلقت طائرتهم اليابانية فوق جليد المدرج

انزلقت طائرة تقل 201 راكب، وحادت عن المدرج بعد هبوطها في مطار ناريتا الياباني صباح الجمعة، ما تسبب في إغلاق أحد المدرجات في مركز الطيران الذي يضج بالحركة والنشاط.

وقال المطار إن الرحلة رقم 740، التابعة للخطوط الجوية اليابانية (جيه.أيه.إل) بطائرة من طراز بوينغ 787 قادمة من نيودلهي في الهند، واجهها عارض أدى إلى خلل في السيطرة على ترس الهبوط الرئيسي الأيسر أثناء سيرها ببطء نحو بوابة الوصول.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن قائد الطائرة قوله إنه يعتقد أن جليداً على المدرج أدى إلى انزلاق الطائرة أثناء استخدامه المكابح (الفرامل).