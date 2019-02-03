ملكة بريطانيا تبحث عن خادم جديد.. إليك الراتب والمهام

تبحث العائلة المالكة البريطانية عن خادم شخصي جديد للملكة إليزابيث الثانية، ويتعين على المتقدمين لهذه الوظيفة اجتياز اختبار بإشراف كبير الخدم.

سيكون مقر الخدمة المطلوب في قصر باكنغهام، كما سيكون على الخادم التنقل إلى مساكن أخرى للعائلة المالكة، مثل قلعة بالمورال في اسكتلندا.

وقد نشر إعلان بهذا الخصوص على موقع العائلة المالكة على شبكة الإنترنت، وتم التأكيد على أن يكون الخادم الشخصي قادراً على العمل بمستوى عالٍ وباستمرار.

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كذلك سوف يتولى مهام بجميع المقاييس من وجبات الغداء الرسمية وحفلات الاستقبال، إلى مناسبات الدولة، إلى توفير تجربة استثنائية لضيوف معينين.

يصف الإعلان الدور المطلوب بأنه فرصة لتنمية المهارات، وبيئة يكون فيها التطوير والتدريب أمراً شائعاً وأن الموظف سوف يكون تحت عناية لصيقة في كل خطوة من خطواته.

بالنسبة للراتب فهو 26,097.96 دولار أميركي سنوياً، الذي لا يعتبر راتباً كبيراً إلا أن الدور المعروض مغرٍ خاصة أنه يتعلق ببيئة عمل مثالية.

أيضا من الفرص التي يحصل عليها الموظف هو سفره المستمر مع العائلة المالكة في مناسبات مختلفة، خارج البلاد وداخلها بالإضافة إلى الاطلاع على الحياة في القصر.

وقد حدد 17 من فبراير الجاري كآخر موعد لتقديم الطلبات.