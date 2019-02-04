الفاتيكان.. حقائق قد لا تعرفها عن أصغر دولة بالعالم

تعتبر الفاتيكان أصغر دولة في العالم، مساحتها 44 هكتاراً وتقع في العاصمة الإيطالية قرب نهر التيبر. عدد سكناها نحو 800 نسمة 450 منهم فقط يحملون جنسية الدولة. نصف من يحمل جنسية الفاتيكان يعيش في بلدان أخرى لكونهم كرادلة أو أساقفة. لدولة الفاتيكان علمها ولديها سفارات في الخارج وتلفزيون وإذاعة وصحيفة ومواقع تواصل. اللغة الرسمية في الفاتيكان هي اللاتينية إنما يتم استخدام الإيطالية في شكل أساس بين العاملين فيها إلى جانب لغات أخرى.

كيف تأسست دولة الفاتيكان وما هو نظام الحكم فيها؟

بموجب اتفاق اللاتران الذي وقّعه الكرسي الرسولي مع إيطاليا في 11 فبراير 1929.

بموجب الاتفاق أصبحت الفاتيكان هيئة ذات سيادة ونظام الحكم فيها ملكي.



ينتخب مجمع الكرادلة البابا لمدى الحياة ويكون مطلق الصلاحية.

الحبر الأعظم هو رأس الكنيسة الكاثوليكية ويُمثّل إرثا روحيا وثقافيا عمره أكثر من 2000 عام.

يتبعه أكثر من مليار ونصف المليار كاثوليكي في العالم.

كيف يمارس البابا صلاحياته في إدارة شؤون الفاتيكان؟

يعاون البابا في إدارة شؤون الفاتيكان لجان يُفوّضها صلاحياته وتمارس صلاحياته باسمه.

تمارس السلطة التشريعية لجنة برئاسة كاردينال.

تمارس السلطة التنفيذية لجنة برئاسة كردينال يعاونه أمين عام ودوائر الفاتيكان.



تمارس السلطة القضائية محاكم الفاتيكان.

في حال شغور الكرسي البابوي بسبب الاستقالة أو العجز أو الوفاة، تنتقل صلاحيات الحبر الأعظم إلى مجمع الكرادلة إلى حين انتخاب بابا جديد.

على ماذا يعتمد اقتصاد دولة الفاتيكان؟

يعتمد اقتصادها على التبرعات وعلى إنتاج وبيع الطوابع والكتب والمسكوكات الذهبية.

كان للفاتيكان عملتها الخاصة قبل أن تعتمد اليورو.

من يتولى مهمّة حفظ الأمن في الفاتيكان؟

يقوم الحرس السويسري منذ العام 1506 بحراسة حاضرة الفاتيكان والبابا.



صمّم لباس الحرس السويسري الرسام والنحّات الإيطالي الشهير ميكال آنجيلو.

في عاصمة الكثلكة قسم للشرطة أيضا يتولى جانبا من أعمال الحماية.

ما هي أبرز معالم دولة الفاتيكان؟

كاتدرائية القديس بطرس وهي أكبر كنيسة في العالم تتسع لأكثر من 20 ألف شخص.

في الكاتدرائية رسوم ومنحوتات لأهم الفنانين أمثال: مايكل أنجلو ورافايلو سانزيو وجان لورينزو برنيني وكارلو مادرنو.





ساحة القديس بطرس: شكلها بيضاوي وقطرها 240 مترا وفيها تماثيل.



متحف الفاتيكان: بُني في العام 1506 ويضم كنائس من بينها "كنيسة سيستينا" التي يتم فيها انتخاب البابوات.

في المتحف مجموعات قديمة وقيّمة من المومياوات واللوحات والمنحوتات والمعادن الذهبية والوثائق والمخطوطات.

حدائق الفاتيكان: أنشئت في عهد الباروك العام 1279 وفيها ينابيع.