فاجعة لاعب كرة القدم سالا.. جثة في قعر البحر

أعلن محققو حوادث الطيران، الاثنين، العثور على جثة واحدة وسط حطام الطائرة التي فقدت أثناء نقلها لاعب كرة القدم إيميليانو سالا والطيار قبل أكثر من 10 أيام.

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية إن مركبة تعمل عن بعد تحت الماء تمكنت الاثنين "من رؤية جثة أحد الركاب وسط حطام الطائرة".

ويبحث مكتب التحقيقات في الكوارث الجوية حالياً الخطوات التالية بالتشاور مع عائلتي الطيار والراكب والشرطة."

يذكر أن سالا كان على متن الطائرة التي يقودها ديفيد إبوتسون حين اختفت عن الرادار في 21 يناير أثناء تحليقها من نانت في فرنسا إلى كارديف في ويلز.

وكان سالا البالغ من العمر 28 عاماً، والذي لعب مع فريق نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، قد وقع مع فريق كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي.