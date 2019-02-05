خنق زوجته وضلل الأمن في الأردن.. والتحقيق كشف جريمته

كشف محققون في إدارة البحث الجنائي الأردني جريمة مقتل سيدة على يد زوجها بعد أن حاول تضليل المحققين، مدعيا أنه عثر عليها في منزلهما متوفية نتيجة اختناقها بالغاز.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية المقدم، عامر السرطاوي، إن بلاغا ورد عبر رقم خدمة الطوارئ بوجود جثة سيدة داخل منزلها في منطقة القويسمة شرق العاصمة #عمّان.

وأضاف السرطاوي أن عناصر الشرطة تحركت إلى المكان، وتبيّن وجود آثار رائحة غاز داخل المنزل وزجاج إحدى النوافذ مكسور، والمتوفاة سيدة عشرينية، وإبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي بالحادثة.

وتابع الناطق الإعلامي أن الزوج - بحسب إفادته الأولية - قال إنه وعند عودته إلى منزله وجد الباب معلقا، ما اضطر إلى كسر زجاج إحدى النوافذ للتمكن من الدخول.

وبحسب إفادة الزوج، قال إنه عثر على زوجته متوفية، وأن رائحة الغاز في المنزل ما استدعاه إلى إبلاغ الأمن عن الحادثة.

وكان المدعي العام قرر تحويل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما باشر فريق تحقيق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيقات في الحادثة.

وبيّن الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق شكّ في رواية الزوج، بعد أن تم الكشف على مسرح الجريمة ومناقشة ظروف الوفاة، وذهب إلى أن القضية تشوبها شبهة جنائية.

وأوضح السرطاوي أن تقرير الطب الشرعي أكد هذه الشكوك، وبيّن أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط الجهاز التنفسي الناتج عن كتم النفس، ما استدعى التوسع بالتحقيق.