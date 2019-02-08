نهاية الفاجعة.. التعرف رسمياً على جثة إميليانو سالا

بعد مرور حوالي أسبوعين على تحطم طائرته، كشفت الشرطة البريطانية في بيان مساء الخميس، أنه جرى التعرف رسمياً على جثة إميليانو سالا، لاعب كرة القدم المحترف المولود في الأرجنتين، بعد أن نقلت إلى ميناء بورتلاند.

وأكدت شرطة دورست أن "الجثة التي تم إحضارها إلى ميناء بورتلاند الخميس، قد تم تحديدها رسمياً من قبل فريق التشريح"، معلنة أنها تعود للاعب كرة القدم المحترف #إميليانو_سالا .

وأضافت الشرطة أنه تم إبلاغ عائلتي سالا والطيار الذي كان يرافقه يوم اختفاء الطائرة في 21 يناير الماضي، ديفيد إبوتسون.

وكانت إجراءات البحث عن الطائرة المفقودة قد توقفت بعد ثلاثة أيام من اختفائها، لكن عائلة سالا جمعت الأموال لإبقاء عملية البحث جارية، وذلك بفضل التبرعات من المجتمع الدولي لكرة القدم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وفي 4 فبراير، أعلن فريق البحث الخاص، الذي كلفته العائلة بإكمال عملية البحث، العثور على حطام الطائرة في قاع القناة الإنجليزية، وكان هناك جثة واحدة داخل الطائرة، أعلن الخميس أنها لـ #سالا .

أما في ما يتعلق بقائد الطائرة، فلا تزال المعلومات غير واضحة بشأنه، إذ لم يتمكن فريق البحث من العثور على جثته حتى الآن.





يذكر أن سالا (28 عاماً) كان في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير/كانون الثاني ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما اختفت طائرته فوق القنال الإنجليزي.