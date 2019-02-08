إندونيسيا.. ثوران جديد لبركانين واندلاع حمم

أدى ثوران لبركانين في إندونيسيا إلى اندلاع حمم بركانية جديدة. وقال مسؤول في علم البراكين، الجمعة، إن جبل ميرابي في جزيرة جاوة الرئيسية أطلق سحبا حارة وحمما تدفقت على ارتفاع 2000 متر أسفل المنحدرات، الخميس.

وقبل ساعات من ذلك، أرسل جبل كارانغيتانج على جزيرة سياو في سولاويزي حممًا وغازات من فوهة البركان، ما أدى إلى استعدادات للإجلاء. ووسعت السلطات منطقة الخطر من 3 إلى 4 كيلومترات من فوهة البركان.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، ولم تُرفع مستويات التأهب للبراكين.

وتقع #إندونيسيا، التي يوجد بها 130 بركانًا نشطًا، على "حلقة النار" في #المحيط_الهادئ، وهي عبارة عن قوس من البراكين وخطوط الصدع التي تحيط بحوض المحيط الهادي.