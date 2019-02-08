في سابقة.. شقيقة ملك تايلاند تترشح لرئاسة الوزراء

انضمت شقيقة ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن للسباق الانتخابي على منصب رئيس الوزراء اليوم الجمعة كمرشحة عن حزب شعبوي في خطوة غير مسبوقة من أحد أفراد العائلة المالكة تقلب موازين أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الانقلاب العسكري في عام 2014.

وأعلنت الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك، ترشحها عن حزب مؤيد لرئيس

الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا الذي كان رمزا محوريا في الاضطرابات السياسية واحتجاجات الشوارع التي عصفت بالبلاد لأعوام.

وأحد منافسي أبولراتانا الرئيسيين في الانتخابات التي تجرى يوم 24 مارس/آذار هو رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قائد الجيش السابق الذي أعلن اليوم الجمعة خوض الانتخابات.

ولم يتضح حتى الآن إن كان ترشح أبولراتانا، التي لعبت دور البطولة في مسلسلات تلفزيونية تايلاندية وعاشت في ولاية كاليفورنيا الأميركية لأعوام، حظي بموافقة من الملك فاجيرالونكورن.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في عام 1972 عندما تزوجت الأميركي بيتر جنسن الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها في عام 1998.

وطلب حزب الإصلاح الشعبي الصغير المؤيد للجيش من مفوضية الانتخابات التحقق من أن ترشح الأميرة لا ينتهك القوانين التي تمنع الأحزاب من اللجوء لأفراد من العائلة المالكة في حملاتهم.

ويتعين على مفوضية الانتخابات إعلان قرارها بشأن قبول أو رفض أي مرشح بحلول يوم الجمعة المقبل.

وعادت أبولراتانا إلى تايلاند بشكل نهائي في عام 2001 وتؤدي مهام ملكية لكنها لم تسترد جميع ألقابها الملكية. ويعاملها

المسؤولون على أنها واحدة من أفراد العائلة المالكة.