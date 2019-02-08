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لبناني قضى حرقاً.. عجز عن دفع مصروفات ابنته

المصدر: بيروت - فرانس برس
انتحر حرقا بعد عجزه عن سداد مصروفات مدرسة ابنته
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أضرم رجل النار في نفسه في باحة مدرسة في شمال لبنان، الجمعة، احتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لابنته لعدم تسديده المستحقات المالية وفارق الحياة إثر ذلك، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن #جورج_زريق كان ينوي نقل ابنته من مدرسة "سيدة بكفتين" في منطقة الكورة إلى مؤسسة تعليمية أخرى لعدم قدرته على تسديد المستحقات وتردي وضعه المادي، لكن المدرسة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية اللازمة، فأضرم النار في نفسه.

ونقل المواطن إلى المستشفى لكنه سرعان ما فارق الحياة، بحسب المصدر.

وأصدرت إدارة المدرسة بيانا أشار إلى الظروف المالية الصعبة للضحية، موضحة أن إدارة المدرسة سبق أن أعفته من جزء من المستحقات المالية.

المواطن الضحية جورج زريق المواطن الضحية جورج زريق

لكن البيان لم يكشف ما إن كانت الإدارة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية ما لم يدفع باقي المتوجّبات.

وتفرض الكثير من المدارس الخاصة في لبنان أقساطا تثقل كاهل أولياء التلاميذ في وقت يعيش اللبنانيون ظروفا صعبة مع تردي الوضع الاقتصادي وقلة فرص العمل.

كلمات دالّة

#جورج زريق

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