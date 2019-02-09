أظرف طريقة للانتقام من الأحباء السابقين

تقدم حديقة حيوانات في تكساس للعازبين الراغبين في الاحتفال بعيد الحب بطريقة مميزة، عبر إطلاق اسم حبيب سابق لهم على صراصير سيتم إطعامها لاحقا إلى حيوانات سرقاط في يوم العيد.

وتعرض حديقة إيل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة هذه الخدمة على الأشخاص الذين يحتفظون بخبرات سيئة من أحبائهم السابقين، إذ سيتمكنون من مشاهدة مشهد تناول حيوانات السرقاط للصراصير التي أطلقوا عليها اسم الحبيب السابق في بث مباشر عبر صفحة الحديقة عبر "فيسبوك".

وأشار المسؤولون عن الحديقة إلى أن هذه الصراصير تعرف بصفيرها القوي وهي من جنس متحدر من مدغشقر. أما السرقاط فهو جنس من الحيوانات يتبع فصيلة السموريات من رتبة اللواحم، ويطلق عليه "قط الصخور".

وأوضحت سارة مورفي المسؤولة في حديقة إيل باسو لقناة "ايه بي سي": "هذا جنس من الصراصير الضخمة. نحن نربيها هنا لتقتات بها حيوانات أخرى".