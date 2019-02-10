صور.. إصابة صحافية هاجمها أسد على باب مبنى تلفزيون مصر

أصيبت صحافية مصرية إثر تعرضها لهجوم من #أسد على مبنى التلفزيون المصري.

وفوجئ العاملون بمبنى التلفزيون المصري بأسد يقف مع مدربه على باب 15 بمبنى التلفزيون في انتظار دخول المبنى للظهور على الشاشة في برنامج" البنات حكايات".

وتبين أن معدي البرنامج كانوا قد اتفقوا على ظهور الأسد ومدربه في البرنامج، وعقب وصولهما رفض مسؤولو الأمن دخولهما إلا من خلال وضع الأسد في قفص، وخلال المفاوضات بين معدي البرنامج ومسؤولي الأمن هاجم الأسد رئيسة تحرير البرنامج وأصابها في يدها وأثار الذعر بين المتواجدين.

وقال مصدر مسؤول بالتلفزيون لـ"العربية.نت" إن الأمن رفض دخول الأسد رغم سابق اتفاق إدارة البرنامج مع مدربه، للمشاركة في تصوير البرنامج، والتأكيد على منح الأسد جرعات تطعيمية مهدئة تجنبا لأي هجوم له، إلا أنه أصاب لمياء شاهين رئيسة تحرير البرنامج، مضيفا أنه تم نقلها لمركز المصل واللقاح، وحصلت على المصل الواقي، وواصلت عملها في البرنامج.

وأضاف أنه تم رفض دخول الأسد للمبنى، وإلغاء فقرة مشاركته في البرنامج.

من جانبه، قال الدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، إن الحالة الصحية للصحافية مستقرة، وتواصل معها قيادات التلفزيون وقيادات الهيئة للاطمئنان عليها، مؤكدا أنها بحالة جيدة وإصابتها بسيطة وواصلت عملها دون مشكلات.