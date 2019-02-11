روسيا اليوم: تركيا ترفع الحظر عن المواقع الإباحية

أكد موقع "روسيا اليوم" الأحد أن المحكمة الدستورية التركية ألغت القانون الخاص بالقرار الفردي لرئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحظر الدخول إلى المواقع التي تدار من الخارج وذات محتوى إباحي.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع "زمان" أن الصحيفة الرسمية نصت على إلغاء الصلاحية المخولة لرئاسة هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجب الدخول إلى المواقع الإباحية بموجب القرار رقم 5651 الصادر في 7 فبراير/شباط عام 2018.

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وأوضح القرار أنه لا يمكن لرئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حظر الدخول إلى أي موقع إلكتروني بحجة المحتوى الإباحي.

ومن المنتظر إلغاء كل قرارات حظر الولوج التي اتخذها رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استنادا إلى الحكم الذي تم إبطاله.

ودخل قرار المحكمة الدستورية المشار إليه حيز التنفيذ في 7 فبراير/شباط الجاري بعد عام من صدوره.

يذكر أن السلطات التركية تحظر الدخول على مئات الآلاف من المواقع الإخبارية والبوابات الإلكترونية، وسجلت قرارات حظر الدخول للمواقع الإلكترونية اعتبارا من عام 2013 زيادة كبيرة.