من هي مذيعة الأخبار التي أوقعت أغنى رجل بالعالم بشباكها

منذ أسابيع، والحديث عن الأميركي جيف بيزوس Jeff Bezos لا يتوقف في معظم وسائل الإعلام، لا لأن البالغ 55 سنة والشريك المؤسس والمالك 18% من الشركة المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، وهي أمازون Amazon.com الأكبر بيعاً بالمفرق عبر الإنترنت في الكرة الأرضية، يملك أكبر ثروة بالعالم، تبلغ 137 مليار دولار، بل لأنه انفصل عمن كانت زوجته طوال 25 سنة، ليتفرغ لامرأة أخرى تعرف إليها العام الماضي وارتبط بها عاطفياً.

زوجته التي انفصل عنها، هي الروائية الأميركية ماكنزي تاتل Mackenzie Tuttle الأم منه لأربعة أبناء، والتي اتضح أن انفصاله عنها بالطلاق، كان بسبب علاقته الغرامية بمواطنة لها من أصل مكسيكي، اسمها لورين سانشيز Lauren Sanchez وتصغره سناً بأربع سنوات، فمن تكون سانشيز الأم لطفل من علاقة سابقة، اسمه نيكو Nikko وعمره 18 عاماً، كما لابنين (10 و12) من زوج اقترنت به في 2005 وانفصلت عنه فيما بعد؟

المرأة التي ولدت باسم وندي، ونشأت في Albuquerque كبرى مدن ولاية "نيو مكسيكو" الأميركية، كانت مذيعة لأخبار صباحية ببرنامج Good Day LA في قناة تلفزيونية محلية بلوس أنجلوس، وفقاً لما قرأت "العربية.نت" بسيرتها، كما وبما قالته قبل عامين في مقابلة مفصلة أجرتها معها مجلة The Hollywood Reporter الأميركية، وفيها أنها من عائلة كانت فقيرة ولا تملك ما تسد به احتياجاتها.

قالت عن عائلتها إنها "جاءت من اللاشيء، وأنا اعتدت النوم في المقعد الخلفي لسيارة جدتي حين كانت تمضي للعمل بتنظيف البيوت بالأجرة"، مضيفة أنها درست فيما بعد بالجامعة، وغيرت مكان إقامتها بعد التخرج إلى مدينة Phoenix حيث عملت مذيعة في قناة تلفزيونية، ثم إعلامية تعد التقارير، ومعظمها كان عن الرياضة، ثم نوعت نشاطها حتى شمل التمثيل، ومن بعدها العمل بدءا من 2016 بحقل الطيران، ثم تغير كل شيء بتعرفها العام الماضي Yلى الأغنى بالعالم، جيف بيزوس، فمالت إليه ومال إليها، إلى درجة أن الرجل ماض للحصول على الطلاق الرسمي من زوجته لتصبح لورين سانشيز زوجته وشريكة حياته.

وبالتحديد، تعرفت سانشيز إلى بيزوس في يونيو الماضي، واعترفا سوياً بالعلاقة التي كانت سراً دفيناً، ولم يعترف أي منهما بخيانة من كان مرتبطاً به، لا هي خانت زوجها طوال 13 سنة ووالد ابنيها الذي انفصلت عنه العام الماضي، ولا هو خان زوجته وأم أولاده أيضاً، بحسب الوارد في صحيفة "ناشونال انكوايرير" The National Enquirer الناشرة في تقرير عن الاثنين أن 6 لقاءات غير علنية كانت بينهما، لكنها لم تذكر أين جرى أي لقاء، فيما كانت اللقاءات العلنية في الحفلات وغيرها، إلى أن تطورت الحال العاطفية ونما برعم الحب في القلبين الشهيرين.

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والغريب أن تلك العلاقة أثمرت عن شيء آخر يصعب تصديقه، وهي مزاعم ألمح إليها بيزوس المالك أيضاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بأن للسعودية علاقة بما كشفته صحيفة "ناشيونال انكوايرير" عن علاقته بعشيقته، بعد حصولها على رسائل نصية سرية، أفادت بأن بيزوس على علاقة خارج إطار الزواج مع مذيعة الأخبار والمراسلة السابقة لورين، وأن هذا التسريب أدى إلى طلاقه من زوجته.

زعم بيزوس أيضاً، أن الشركة الأم للصحيفة هددت "بنشر صور حميمة كان قد أرسلها إلى عشيقته" وادعى أن للمملكة العربية السعودية صلة بالتسريب، لذلك نفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مزاعمه في مقابلة أجرتها معه CNN يوم الجمعة الماضي وتناولت شؤون أخرى، علماً أن مصادر أميركية عدة تحدثت عن أن مسرب الصور والرسائل هو شقيق العشيقة، وهو ما قد يتضح أكثر قريباً.