إن كنت وحيدا في عيد الحب.. مطعم تونسي يجد لك رفيقاً

في بادرة غير مسبوقة، سيوفر مطعم تونسي لكل شخص وحيد ولا يرغب في قضاء عيد الحب (الفالنتاين) بمفرده، حبيبا "مؤقتا" أو حبيبة "مؤقتة" ليشاركه الاحتفال بهذا اليوم ويقضي معه وقتا مميزاً.

وبمناسبة عيد الحب، سيقدم المطعم الذي يقع بمنطقة قمرت الراقية بالعاصمة تونس، لكل الراغبين في قضاء سهرة رومانسية جميلة، حبيبا وقتيا، حتى لا تمر هذه المناسبة دون أن تترك أثرا بحياته.

وقال المطعم على صفحته في موقع "فيسبوك" إنه سيوفّر لأيّ زبون وحيد يوم الفالنتاين حبيبا أو حبيبة، تقدم له علبة شوكولاتة وخاتما كهديّة خطوبة، وسط الموسيقى والشموع والأجواء الرومنسية التي ستزين المطعم.

وتباينت ردود الفعل إزاء هذا العرض غير المعهود، بين من استحسن الفكرة ورأى أنها فرصة للخروج من الوحدة، ومن هاجم العرض بحجّة أنّه غريب عن التقاليد والعادات التونسية ويشجّع على الانحلال، ومن عبّر عن استعداده لخوض هذه التجربة.