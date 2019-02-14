غصن يبدأ بهجوم مضاد بمحام جديد لقبه "الشفرة" في اليابان

محام جديد سيبدأ بالدفاع عن كارلوس غصن، بديلا عمن أعلن أمس الأربعاء عن انسحابه بطلب من غصن نفسه على ما يبدو، لأن "موتوناري أوتسورو" قدم كتاب استقالته للمحكمة بطوكيو من دون أن يذكر الأسباب، تاركا تفسيرها للتكهنات والاستنتاجات.

المحامي الجديد، مخضرم ومعروف بلقب "الشفرة" في اليابان، بسبب أسلوبه الهجومي وخبرته بتنظيف ما يلصق بموكليه من اتهامات، وهو Junichiro Hironaka البالغ 73 سنة، والذي استنتجت وسائل إعلام يابانية وعالمية قرأت "العربية.نت" خبره في مواقعها، وبينها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن استعانة غصن به، يدل على نيته القيام بهجوم مضاد على من يتهمونه بما ينفيه، أي ارتكابه مخالفات مالية متنوعة، بسببها أوقفوه في 19 نوفمبر الماضي، ولا يزال للآن رهن التوقيف والاستجواب.

بعض من وكلوا المحامي الجديد للدفاع عنهم في السابق، وهو من نراه في نهاية الفيديو المرفق بعد ظهور محاميه إثر استقالته أمس، هم من السياسيين ورجال الأعمال، ممن تم اتهامهم بالفساد، أو يابانيون مغتربون في الخارج، وأحدهم شهير اتهموه بقتل زوجته في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، فأخرجه هيروناكا بريئا ومتملصا كما الشعرة من العجين، وفقا للوارد بسيرته المتضمنة أن بعض المعجبين به يسمونه "الضامن البراءة" وآخرون يطلقون عليه لقب "الشفرة" لحدته، خصوصا في القضايا المالية.

يسعون لحرمانه من "مظلة ذهبية" قيمتها 30 مليون دولار

وكان غصن، المولود قبل 64 سنة لأبوين لبنانيين في البرازيل الحاصل على جنسيتها، كما على اللبنانية والفرنسية أيضا، بث من سجنه في طوكيو بيانا عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام، وأتت على خبره "العربية.نت" في 31 يناير الماضي، قال فيه: "أتطلع إلى الدفاع عن نفسي بقوة، وتعيين محام جديد يمثل بداية عملية تأسيس، ليس فقط براءتي، بل تسليط الضوء أيضا على ظروف احتجازي الجائر"، وشرح أنه وقع ضحية مؤامرة دبرتها "نيسان" اليابانية، لإيقاف خطته الرامية إلى تحقيق تكامل أكبر مع "رينو" الفرنسية. إلا أن ما قاله كان تلميحا بأنه ينوي استبدال محاميه، لذلك فاستقالة "أوتسورو" أمس كانت بطلب من غصن الراغب الآن بالمواجهة عبر "الشفرة" الشهير.

ويأتي التحرك الجديد لغصن، الأب لأربعة أبناء، بعد أن علم بأن إدارة "رينو" تنوي حرمانه مما يسمونه "المظلة الذهبية" أو golden parachute اصطلاحا لاتفاق يتم بين الشركة وأحد الموظفين ينص على أن يحصل الموظف على مكافآت مجزية في حال إنهاء العقد، أو نهاية الخدمة، ولغصن من 460 ألف سهم مكافآت في رينو، قيمتها 26 مليون يورو، أو 30 مليون دولار، وهو ما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية بعددها اليوم الخميس، شارحة أن هذه "المظلة الذهبية" مشروطة بالتزامه عدم العمل مع شركة منافسة.