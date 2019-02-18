علاقات الحب بين فنانات مصر ولاعبي الكرة.. كيف انتهت؟

علاقات الحب والزواج بين نجوم الفن والكرة في #مصر ، كانت ومازالت تثير فضول المحبين من الجماهير، ويبحث عن أخبارها وأسرارها عاشقو الطرفين، لما تتمتع به نجمات السينما ولاعبو الكرة من شهرة وجماهيرية عريضة.

كان خبر زواج فنانة أو فنان يتصدر أغلفة المجلات الفنية في مصر في حقبة الأربعينيات والخمسينيات، ويرفع أرقام توزيعها، وكانت الأرقام تحلق عاليا لو كان الغلاف أو الخبر الرئيسي بها يتناول زواج فنانة من لاعب كرة شهير، مثل ذلك الخبر الذي انتشر عن زواج نجم الكرة المصرية والزمالك عصام بهيج بالفنانة ناهد جبر في الخمسينيات، وزواج حارس مرمى الأهلي الفلسطيني الجنسية مروان كنفاني بالفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، وزواج الفنانة مي عبد النبي بلاعب الأهلي ومنتخب مصر مصطفى يونس، وزواج لاعب الزمالك ومنتخب مصر محمود الخواجة بالفنانة هياتم.

في الخمسينيات عقد اللاعب عصام بهيج نجم كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر قرانه على الفنانة ناهد جبر التي بدأت حياتها الفنية كمخرجة، ثم أدت عددا من الأعمال السينمائية، منها المال والبنون والسقا مات، واشتهرت بدور مديحة في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" مع عادل إمام.

انفصلت ناهد جبر عن عصام بهيج بعد تفاقم الخلافات بينهما لتكتب فصل النهاية في أول علاقة زواج بين فنانة ولاعب كرة.

وفي فترة الستينيات تزوج حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر حسن مختار من الفنانة #رجاء_الجداوي بعد قصة حب، خاصة أن الفنانة من أبناء محافظة الإسماعيلية التي يمثلها النادي، واستمر الزواج بينهما حتى وفاته في مارس من العام 2016.

التقى حارس مرمى الإسماعيلي بزوجته الفنانة للمرة الأولى في السودان أثناء مشاركتها في مسرحية مع خالتها الفنانة الراحلة #تحية_كاريوكا بعنوان "روبابيكيا"، وكان يلعب مباراة هناك، وأثناء رحلة العودة إلى مصر صارحها برغبته في الزواج منها، وبالفعل تزوجا بعد العودة للقاهرة.

مروان كنفاني حارس مرمى النادي الأهلي تزوج من الفنانة والإعلامية اللامعة نجوى إبراهيم وأنجب منها ولدين، وعقب اعتزال كنفاني الكرة، عمل كمستشار للرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، وكان كثير التنقل والإقامة خارج مصر، ورفضت المذيعة والفنانة المصرية التنقل مع زوجها لظروف عملها في مصر فكان قرار الانفصال.

وفي العام 1971، تزوج اللاعب السوداني الأصل سمير محمد علي حارس مرمى الزمالك من الفنانة والمطربة ليلى جمال.

في السبعينيات تزوج لاعب الكرة بالنادي الأهلي مصطفى يونس من الفنانة مي عبد النبي، واستمر الزواج 10 سنوات، وأنجبا 3 أبناء، لكن الانفصال تم في النهاية بسبب رغبة الزوج في ابتعاد زوجته عن الفن، وهو ما قوبل بالرفض منها، فكان الطلاق، وبعدها تزوج اللاعب من الفنانة ولاء مطر التي اعتزلت الفن وتفرغت لمنزل الزوجية.

وفي نفس الحقبة تزوج لاعب الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر محمود الخواجة من الفنانة هياتم لكن لم يستمر سوى أيام معدودة، وانتهى بالطلاق، وأعقبه زواج شريف عبد المنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر من الفنانة هدى رمزي لكن لم يستمر زواجهما سوى 5 أشهر فقط.

وفي نهاية الثمانينيات تزوج جمال عبد الحميد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر من المطربة الجزائرية #فلة ولم يستمر الزواج كثيرا بسبب الخلافات، وتزوج محمد عبد المنصف حارس الزمالك السابق ووداي دجلة الحالي بالفنانة لقاء الخميسي، وتم التعارف بينهما عن طريق صديق مشترك وجمعتهما بعد ذلك اللقاءات وارتبطا بقصة حب انتهت بالزواج الذي مازال مستمرا حتى اليوم.

ارتبط محمد زيدان لاعب المنتخب المصري بقصة حب مع الفنانة #مي_عز_ الدين توجت بالخطوبة لكن لم تصل للزواج بسبب خلافات حول العمل وبعض المشكلات بين الأسرتين، وتصدر خبر زواج يارا نعوم ملكة جمال مصر عام 2008، بنجم الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب وسائل الإعلام المصرية، واستمر الزواج بينهما حتى اليوم وأثمر عن بنتين.

وأخيرا وفي أحدث حالة ارتباط بين الفنانين ولاعبي الكرة، أعلن قبل أسبوع خطوبة الفنانة دنيا الحلو التي قامت بعدة أدوار في أعمال فنية مؤخرا، منها مسلسل سلسال الدو وهي حفيدة عائلة الحلو التي تمتلك أكبر سيرك في مصر بلاعب نادي الزمالك محمد عنتر بعد قصة حب استمرت شهورا.