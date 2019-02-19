ميغان ماركل "المتخفية" في زيارة غامضة للولايات المتحدة

قامت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل "37 عاما" بزيارة غامضة إلى نيويورك الجمعة، قبل ولادتها في الربيع المقبل.

وضبطت ماركل، وهي تحاول الهروب من عدسات المصورين وتجنب الصحفيين، وطأطأت رأسها بينما كانت في طريقها إلى السيارة، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووضعت ماركل قبعة "نيوزبوي" على رأسها، بينما كانت تحمل قبعة دائرية سوداء أخرى في يدها مع حقيبة يد نسائية بيضاء اللون.

ويعتقد أن زيارة ميغان، الحامل في شهرها السابع، إلى نيويورك هذه، هي الأولى لها إلى الولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري في مايو 2018.

وشوهدت ماركل خلال زيارتها إلى نيويورك وهي تشتري ملابس أطفال رضع، كما شوهدت برفقة صديقتها الممثلة جيسيكا مولروني، وهما تتناولان الشاي في مقهى فرنسي في حي سوهو بنيويورك.