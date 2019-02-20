حلم امرأة بترت ساقها.. أن تحملها حقيبة يد!

تريد #امرأة_بترت_ساقها أن تستخدم جلدها الخاص من الساق المبتورة لصناعة حقيبة يد تحملها كذكرى.

المرأة تدعى جوان وهي في الخامسة والخمسين من عمرها من مانشستر بحسب ما نشرت عنها صحيفة مترو البريطانية.

وكانت جوان تعاني من مرض شرياني طرفي، ما أدى إلى قرار الأطباء باستئصال الساق اليسرى جراحيًا.

وبدلًا من ترك ساقها المبتورة تذهب إلى النفايات الطبية، فقد فكرت في البحث عن مصمم لتحويلها إلى حقيبة يد.

ونقلت رغبتها إلى موقع Sewport.com المتخصص في المساعدة في التصميم الصناعي، وقدمت بعض التصميمات التي قوبلت بالسخرية.

لكنهم يأملون الآن نقلها إلى مختصين يساعدونها إلى تحقيق حلمها، من المستعدين للعمل مع جلد الإنسان.

تبلغ ميزانية جوان 3000 جنيه إسترليني لتأمين ملحقاتها الشخصية، وتأمل في الحصول على حقيبة متوسطة الحجم ذات يد قصير.

وتقول كما نقلت عنها الصحيفة: "يعتقد البعض أنني مجنونة.. لكني لا يمكن أن أترك لساقي أن تتعفن في مكان ما.. هذا جزء مني وأريد الاحتفاظ به".

وتتساءل: "لا أعرف مدى إمكانية الفكرة. لكن إذا كان ممكنًا استخدام جلود بعض الحيوانات لعمل الملابس والحقائب، فماذا عن بشرتنا!".

وتقول: "أعرف أن هذا قد يكون أمرًا غير مقبول، غير أن البعض يحتفظ بسرة الأطفال ورماد الأقارب.. لذلك ليس غريبًا أن نفكر في هذا".