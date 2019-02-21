إجراءات أمنية لحماية "سيارة" كيم قبل لقائه مع ترمب

كثفت الشرطة الفيتنامية الأمن في محطة قطارات نائية على الحدود مع الصين حيث من المنتظر أن يصل زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون البلاد قادما بالقطار الأسبوع المقبل قبيل قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مصدران مطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجستية أبلغا رويترز أمس الأربعاء أن فيتنام تستعد لوصول كيم بالقطار لحضور القمة التي تعقد في العاصمة هانوي يومي 27 و28 فبراير شباط.

وقال المصدران إن قطار كيم سيتوقف في محطة دونغ دانغ الحدودية حيث سيغادره ليستقل سيارة ستقطع مسافة 170 كيلومترا إلى العاصمة هانوي.

وقال شاهد من رويترز إنه رأى عمال بناء يعملون في تجهيز محطة قطارات دونج دانج اليوم الخميس.

ورُصت أصص زهور على طول رصيف المحطة الذي بدا أنه شهد مؤخرا حملة نظافة.

ويسافر كيم يونغ أون بقطاره الخاص المصفح الثقيل وهو ما قد يمثل مشكلة لشبكة القطارات الفيتنامية العتيقة التي تعود للحقبة الاستعمارية.



والقطار هو وسيلة السفر المفضلة لكيم مثلما كانت لوالده كيم يونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.