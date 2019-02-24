فيديو مؤلم.. كلبان يفترسان طفلاً مصرياً بوحشية

وثق فيديو التقطته كاميرا مراقبة واقعة مؤلمة حيث حاول كلبا حراسة التهام طفل مصري في منطقة مدينتي الراقية شرق البلاد.

وأظهر الفيديو تفاصيل الواقعة حيث كان الطفل يلهو مع صديقه عندما فوجئ بكلبين قادمين من الناحية المقابلة، ويسرعان نحوه يحاولان افتراسه .

وتمكن الكلبان من الطفل وطرحاه أرضا، وأحدثا إصابات خطيرة في جسده ووجهه ورأسه، وتم إنقاذه بأعجوبة بعد تدخل عدد من سكان المنطقة استجابة لصراخ واستغاثة الطفل.

وقام الجيران وبرفقتهم أسرة الطفل بنقله للمستشفى، فيما سارع آخرون بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد صاحبة الكلبين وإدارة المدينة.

وتبين أن الطفل ويدعى محمد إيهاب يبلغ من العمر ٩ سنوات كان قد انتقل مع أسرته للإقامة في المنطقة منذ أيام قليلة، وأن من أنقذته من براثن الكلبين هي صاحبتهما.

وأكد الجيران أن الواقعة ليست الأولى مطالبين بالتحقيق الفوري وإعدام الكلاب المتواجدة في المدينة بعد تكرار هذه الحوادث.