شاهد.. ميغان ماركل تتزين بنقوش الحناء المغربية

لم تفوت ميغان ماركل فرصة وجودها بالمغرب لتزين يدها بالحناء، خلال زيارتها لمنطقة أسني بجبال الأطلس، ضواحي مدينة مراكش الواقعة جنوب المملكة.

وتتواجد ماركل رفقة زوجها الأمير هاري بالمغرب، مذ مساء السبت، في إطار زيارة رسمية تستمر 3 أيام، من أجل الإشراف على بعض الأنشطة الاجتماعية.

واستهل الثنائي جولتهما بالمغرب، الأحد، عندما زارا مقر منظمة غير حكومية لتعليم الفتيات القرويات بمنطقة أسني ضواحي مدينة مراكش، أين تشاركت ماركل مع الفتيات مراسم الحناء، ومدت يدها لواحدة منهن من أجل النقش عليها.

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية مقطع فيديو على موقعها في "تويتر"، بدت فيه ميركل سعيدة وهي ترسم الحناء التقليدية على يدها وبجانبها زوجها الأمير هاري، حيث حرصت الفتاة التي كانت تنقش لها على طبع رسم الزهرة على يدها اليسرى، وهي رمز لجلب الحظ ودفع الشر والحسد.