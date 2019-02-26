بالصور.. دونالد ترمب نجم معرض فني في ألبانيا

شكّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجم معرض فني في العاصمة الألبانية تيرانا للرسام الألباني أفني دلفينا الذي يعتبر أن ترمب "مثالا أعلى" له.

وأوضح دلفينا البالغ 61 عاماً أن هذا المعرض بمثابة رد منه على ردود الفعل السلبية لوسائل الإعلام العالمية على مقارباته السياسية غير التقليدية.

وقال دلفينا لوكالة "فرانس برس": "هذا نتاج عمل استمر سنتين من غضبي الشديد للحملات الهجومية على ترمب"، واصفاً إياه بأنه رجل صاحب "روح حرة".

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ويضم معرض "ذي دونالد" المقام في تيرانا حوالي 50 رسماً مستوحاة من ترمب، بينها واحدة للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب جالسةً في شكل مماثل للموناليزا.

ولدى سؤاله عن سبب إعجابه الكبير بترمب، استشهد دلفينا بمقولة للكاتب البريطاني جورج أورويل "في زمن الخداع، قول الحقيقة هو عمل ثوري".

ويرى الرسام أن ترمب محارب شجاع ضد "الأخبار الكاذبة"، وهي عبارة يحب الرئيس الأميركي استخدامها ضد وسائل الإعلام.

وفي معظم أنحاء ألبانيا، تكثر الآراء المؤيدة للولايات المتحدة، ومن الشائع رؤية الأعلام الأميركية في أماكن مختلفة.

وبعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت عام 2016، أطلقت مدينة في وسط ألبانيا اسمه على شارع تكريماً له.