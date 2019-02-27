أول فيديو للطيار الهندي بعد إسقاط طائرته.. واعترافات

أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء القبض على طيار هندي بعدما أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته في إقليم كشمير الأربعاء.

وأظهرت اللحظات الأولى للعثور على الجندي، مجموعة من الجنود الباكستانيين وعددا من الأهالي يحيطون بالطيار، ويوجهون له بعض اللكمات، محاولين جره خارج المياه.

وفي فيديو لاحق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الطيار بعد أسره يعرف عن نفسه باسم أبيناندان. ويؤكد أنه عومل بطريقة جيدة من قبل القوات الباكستانية، مضيفاً أنه لن يغير كلامه بعد عودته إلى الهند.

Chat with the captured IAF pilot over a cup of tea. Thankful to Pak army for saving him from the mob and treating with respect pic.twitter.com/mUrLk4Q73j — Azhar Abbas (@AzharAbbas3) February 27, 2019

وكان متحدث باسم الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه "أسقط" طائرتين هنديتين، وأسر طيارين.

في حين أعلنت الهند أنها أسقطت مقاتلة باكستانية اخترقت المجال الجوي فوق منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.