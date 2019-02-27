بوزن بصلة.. "أصغر طفل في العالم" يخرج من المستشفى

خرج طفل رضيع وُلد في طوكيو بوزن بصلة كبيرة إلى منزله، وأصبح الطفل حديث الولادة الأصغر حجما في العالم الذي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

وكان الرضيع يزن 268 غراماً عندما وضعته والدته في الأسبوع الـ24، بعد توقفه عن النمو في الرحم. وهو كان صغيراً جداً ويستطيع شخص راشد أن يحمله بكف يده.

ولكن بعد خمسة أشهر من تلقيه العلاج، أصبح الطفل يزن 3 كيلوغرامات تقريباً ويأكل بشكل طبيعي، وفق مستشفى كيو الجامعي.

وقالت والدة الطفل "أنا سعيدة جداً لأنه نما بهذا القدر، لأنني لم أكن متأكدة من أنه سينجو".

في حين قال الطبيب تاكيشي أريميتسو الذي عالج الرضيع، إنه يريد إخبار الناس بأن "هناك احتمالاً أن يخرج الأطفال حديثو الولادة من المستشفى وهم بصحة جيدة حتى لو ولدوا بأحجام صغيرة".

وأعلن مستشفى كيو أن هذا الطفل سجّل رقماً قياسياً كأصغر رضيع يخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.

فالرقم القياسي السابق كان يعود إلى طفل ولد في ألمانيا عام 2009 بوزن 274 غراماً، نقلاً عن سجل وضعته جامعة أيوا الأميركية يضم أصغر الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة بعد ولادتهم.

ووفق هذا السجل، أصغر طفلة حديثة الولادة ولدت في ألمانيا عام 2015 بوزن بلغ 252 غراماً.