كلب بوش الأب يحصل على وظيفة جديدة

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن سولي كلب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب حصل على مهمة جديدة في مركز طبي لمساعدة عسكريين حاليين ومحاربين قدامى.

وسيعمل سولي إتش دبليو بوش، الذي اكتسب شهرة واسعة من خلال مرافقته بشكل دائم للرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، في مركز "والتر ريد" الطبي.

ورافق سولي بوش الأب خلال المراحل الأخيرة من حياته، وجثم بشكل مؤثر جوار النعش خلال المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بوش بوش في القاعة المستديرة بالكونغرس الأميركي العام الماضي.

وقال مركز "والتر ريد" إن مهمة سولي الجديدة تتمثل في توفير الدعم والترويح عن نفوس المحاربين المصابين وأسرهم، بالإضافة إلى طاقم المستشفى وتخفيف أجواء التوتر وزيادة المشاعر الإيجابية.

وأصبح سولي (عامان ونصف العام)، وهو من نوع لابرادور، واحدا من سبعة كلاب تعمل بالمركز الطبي الواقع في ولاية ماريلاند.

وقالت جينا بوش هاغر حفيدة بوش الأب في تغريدة على "تويتر" إن "سولي سيواصل نشر حبه في المركز.. كان رفيقاً محباً عندما احتجت إليه كان إلى جانبي".

وتم تزويد سولي بزي عسكري جديد وسترة جديدة سيرتديها أثناء عمله، بحسب موقع "بيزنس انسايدر".