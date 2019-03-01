مزرعة مايكل جاكسون معروضة للبيع مجدداً بثلث سعرها

طرحت مزرعة ملك البوب، مايكل جاكسون، في كاليفورنيا مجدداً للبيع بسعر 31 مليون دولار، بتراجع كبير عن السعر المعروض قبل أربع سنوات والبالغ مئة مليون دولار.

وتمتد مزرعة "نيفرلاند" على عشرة كيلومترات مربعة وتقع قرب سانتا باربرا، وتشتمل على 22 مبنى من بينها المنزل الرئيسي المؤلف من ست غرف وبحيرة وملعب لكرة المضرب.

في أيار/مايو 2015، طرحت المزرعة للبيع بسعر مئة ألف دولار بعد ترميمها. وكان خبراء في المجال اعتبروا السعر مرتفعاً، نظراً إلى ارتباط هذه الدارة باتهامات بالاعتداء جنسيا على أطفال التي طالت مايكل جاكسون خلال مسيرته.

وقد فُتشت المزرعة العام 2003 في إطار تحقيق.

ويعود السعر المنخفض بجزء منه، إلى الجفاف الذي ضرب المنطقة وأثر على السوق العقارية المحلية على ما قال كايل فورسايت أحد الوسطاء العقاريين المكلفين هذا الملف. وأكد هذا الأخير أن الدارة في وضع جيد.

ودفع مايكل جاكسون على ما يبدو 19,5 مليون دولار في الثمانينيات لشراء المزرعة التي جعل منها منتزها يضم حديقة حيوانات صغيرة وألعابا وحدائق.

وقد اشترت شركة عقارية المزرعة العام 2008 بسعر 22,5 مليون دولار. وتوفي مايكل جاكسون بعد ذلك بسنة.

وأتى الإعلان فيما تستعد محطة "إتش بي أو" التلفزيونية الأحد لبث وثائقي بعنوان "ليفينغ نيفرلاند" يتهم فيه شخصان باتا في الثلاثين من العمر مايكل جاكسون بانتهاكات جنسية، عندما كانا في السابعة والعاشرة من العمر في هذه المزرعة.