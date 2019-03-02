بالصور.. لوحة بريشة الذكاء الاصطناعي تعرض في مزاد مرموق

عُرضت في لندن، أمس الجمعة، لوحة صممها برنامج كمبيوتر ولفتت الأنظار وسط أعمال فنانين كبار قبل مزاد فني كبير يقام هذا الأسبوع في لندن.

ومن المرجح أن تحقق لوحات فنانين كبار، منهم لوسيان فرويد وآندي وارهول وجان ميشيل باسكيا وروي ليختنشتاين، بعضا من أعلى الأسعار في المزاد، لكن لوحة "ميموريز أوف باسرباي آي" التي ابتكرها برنامج صممه المبرمج الألماني ماريو كلينغمان ستثير الكثير من الاهتمام.

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وقالت دار "سوذبي" للمزادات: "أول عمل متكامل ومتغير للذكاء الاصطناعي يظهر في الأسواق.. يقدم عرضا فنيا لا ينتهي".

وتتألف لوحة الذكاء الاصطناعي من شاشتين موصلتين سلكيا بكمبيوتر موضوع في صندوق خشبي عتيق التصميم. وتعرض إحدى الشاشتين وجها يبدو أنه لرجل والأخرى تعرض وجها لامرأة على ما يبدو لكن الوجهين يتغيران باستمرار وبسلاسة.

وقال كلينغمان المتخصص في استخدام شفرات الكمبيوتر لإبداع أعمال فنية: "اللوحة عبارة عن آلة ابتكرتها وستظل تتغير وتنتج وجوها لأشخاص غير موجودين إلى الأبد".

وتتراوح تقديرات سعر اللوحة بين 30 ألفا و40 ألف جنيه استرليني (39 ألفا إلى 52 ألف دولار)، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار المتوقعة للأعمال الفنية التقليدية في مزادات دار "سوذبي" للفن المعاصر.

ومن المتوقع أن تباع لوحة "رأس صبي" (هيد أوف إيه بوي) للفنان لوسيان فرويد بما يصل إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني (8.5 مليون دولار)، وفقا لتقديرات ما قبل البيع.

وستباع الأعمال الفنية في المزاد الذي يقام يومي الخامس والسادس من مارس/آذار.