فيديو.. صقر مدرَّب على مرافقة صاحبه خلال الطيران المظلي

تعلم "هوك" الصقر الحوّام التحليق إلى جانب صاحبه هاوي الطيران المظلي في الجبال المطلة على سانتياغو، فيما يتعزز الرابط القائم بينهما عندما يرتفعان في الأجواء.

وحقق أرييل مارينكوفيتش (37 عاماً) حلم الطفولة بشرائه هذا الطائر، وهو من نوع "باز هاريس"، بعيد ولادته. ومنذ ذلك الحين يصطحبه مرات عدة في الأسبوع إلى قمة جبل لكي يحلقا معاً.

ويقول مارينكوفيتش، وهو مصور محترف: "الطير يثق بي ويقبل أن ألامسه، ليس من باب العاطفة بل لأنه يدرك أني لن ألحق به الأذى".

في الجو يتسلل الطير بين حبال المظلة ويحط أحيانا على كتف مالكه أو ذراعه المغطاة بكف لتدريب الصقور. وتختلط عليه الأمور أحياناً عندما يكون لون مظلة الرياضي المجاور مماثلاً لمظلة صاحبه فيروح يلهو مع غرباء قبل أن يتنبه إلى الخطأ.

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وتعزز قطع اللحم الصغيرة التي يضعها أرييل مارينكوفيتش في جيوب سترته ويقدمها للطير العلاقة الوثيقة بينهما.

ويؤكد المصور التشيلي الذي بدأ ممارسة الطيران المظلي قبل ثلاث سنوات وهو حلم يراوده منذ الطفولة: "الطير هو الذي يروض الإنسان ويدفعه إلى الطبيعة".

وعلى صعيد الطيران، يتعلم الإنسان والطير من بعضهما البعض. وعن هذا الموضوع قال مارينكوفيتش: "في البداية كان هوك يتعب بسرعة إلا أن ثقته زادت وبات يعرف الاستفادة من الرياح ليدفع نفسه إلى الأمام أو التحليق". ويتتبع مارينكوفيتش التيارات نفسها ليرتفع في الهواء.

وأقام أرييل ماريكوفيتش قفصاً كبيرا في حديقته. وهو لا يأسر الطير إلا في المدينة خشية من أن يصعقه التيار الكهربائي أو أن يُدهس في حال فراره.

لكنه طليق داخل منزل صاحبه، وقد اختار موقعاً مفضلاً له شاشة الحاسوب من حيث يراقب صاحبه وهو يسقسق. ويقول أرييل مارينكوفيتش بحماسة: "إنه يتحدث إلي! إنه ينظر إلي على أني رفيق التحليق وليس كصاحبه".