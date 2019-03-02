لندن.. السيطرة على حريق كبير بسطح مبنى بنك "باركليز"

The commercial tower block fire in the #CanaryWharf area is

now under control. The fire was contained to an air conditioning unit which was alight on the roof. https://t.co/yxXLjc0mVO pic.twitter.com/Ckql5rj4Pr — London Fire Brigade (@LondonFire) March 2, 2019

أعلنت هيئة إطفاء لندن عن السيطرة على حريق هائل نشب في أحد مباني منطقة البنوك بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشب الحريق في سطح مبنى بنك "باركليز" بمنطقة كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن، في الساعات الأولى من صباح السبت، حيث شارك في جهود إطفاء الحريق أكثر من 60 رجل إطفاء، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الدخان الأسود الكثيف تصاعد من مبنى بنك "باركليز" بمنطقة كناري وارف في لندن. وقالت الصحيفة إن الحريق نشب في وحدة للتبريد إلا أنه لم يمتد لباقي أجزاء المبنى.