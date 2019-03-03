ثقب 300 إطار سيارة للتنفيس عن غضبه!

أوقف شاب يبلغ 27 عاماً في شوليه غرب فرنسا، بعدما اعترف بثقب 300 إطار سيارة تقريباً في شوارع عدة صباح يوم أحد من شباط/فبراير، وفق مصدر قضائي.

وقال المدعي العام في أنجيه، إيف غامبير: "سمحت لنا تحاليل تقنية دقيقة بالتعرف على حمضه النووي".

وأثناء وجوده قيد التوقيف، أوضح الشاب أنه تصرف وهو تحت تأثير الكحول والغضب بعدما تجادل مع شخص مجهول في الشارع.

كما أفرج عنه بناء على تعليمات النيابة العامة في انتظار الحصول على العدد الصحيح للمتضررين. وحتى الآن، سجلت حوالي 200 شكوى متعلقة بهذا الحادث وفقاً لمركز الشرطة في شوليه.

وعام 2018، حكم على رجل أربعيني من بوردو (جنوب غرب) بالسجن 18 شهراً، منها 12 مع النفاذ، بعد إدانته بتهمة ثقب إطارات 6 آلاف سيارة تقريباً بين عامي 2011 و2017.