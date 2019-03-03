شاهد ثعباناً ينسل إلى غرفة مسنة ليلدغها وهي نائمة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ثعباناً وهو يتسلل إلى منزل امرأة في تايلاند قبل أن يقدم على لدغها في القدم.

وكانت كاييو سيدسوفا، البالغة 75 عاماً، نائمة في سريرها حين دخل الثعبان في الساعات الأولى من الأربعاء الماضي، وفق "فوكس نيوز".

وما إن لدغ قدم المرأة حتى قامت مذعورة متوجهة إلى ابنها الذي كان في غرفة مجاورة.

وقالت سيدسوفا: "اعتقدت أنني في كابوس، شعرت بألم فظيع في قدمي. أوقدت جهاز الإضاءة ثم أدركت أن شيئاً ما يتحرك على الأرض فإذا بي أرى ثعباناً".

وظهر ابنها في بهو البيت وهو يحاول سحب الثعبان إلى الخارج بعدما كان قد انتقل إلى الحمام.