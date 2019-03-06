وجهة غير متوقعة لطالبي اللجوء المرضى في أستراليا

قال رئيس الوزراء الأسترالي إن طالبي اللجوء الذين يسمح لهم بمغادرة مخيمات المهاجرين في جزر المحيط الهادئ للحصول على العلاج الطبي في أستراليا سيتم إرسالهم إلى منشأة شبيهة بالسجن في جزيرة نائية.

وتوجه رئيس الوزراء سكوت موريسون جواً إلى جزيرة كريسماس الأربعاء للإعلان عن الاستراتيجية التي تهدف إلى منع طالبي اللجوء من الوصول إلى البر الرئيسي الأسترالي. ويقول المنتقدون إن الجزيرة الأسترالية لا تحوي المرافق الطبية اللازمة.

وتدفع أستراليا إلى دولتي ناورو وبابوا غينيا الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 1000 طالب لجوء حاولوا الوصول إلى أستراليا عن طريق القوارب منذ عام 2013.

وبدأت الحكومة بإعادة فتح مخيم هجرة معد في جزيرة كريسماس في ديسمبر عندما أقرت الأحزاب السياسية خارج الحكومة قانوناً يسمح للأطباء بدلاً من البيروقراطيين أن يقرروا أي من طالبي اللجوء يمكنهم القدوم إلى أستراليا للعلاج في المستشفيات.